Жителя Югорска закрыли в СИЗО за вымогательство 300 тысяч рублей у участника СВО

Сегодня, 15 мая, Советский районный суд Югры заключил под стражу жителя Югорска, который вымогал избиением и угрозами деньги у участника СВО. В отношении югорчанина возбудили уголовное дело по тяжкой статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере».

По данным «Судов Югры», югорчанин вместе с приятелями приехали в один из поселков Советского района, где они толпой потребовали от мужчины 200 000 рублей. Узнав, что он является участником специальной военной операции и сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения. Тогда банда увеличила сумму требований до 300 000 рублей и избили его.

Затем югорчанин со своими подельниками увезли несчастного в гаражи Югорска, где продолжили избивать, а после привезли его к нему домой. Боец пообещал передать им 50 000 рублей и сбежал.

Суд избрал меру пресечения жителю Югорска в виде ареста сроком на один месяц 29 суток, до 13 июля 2026 года.