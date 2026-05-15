В Нягани осудили пенсионерку, которая по наводке мошенников подожгла чужой автомобиль

Жительница Нягани ранее стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 1,7 млн рублей. Югорчанка так мечтала вернуть сбережения, что вновь стала жертвой аферистов. По наводке телефонных мошенников она подожгла чужой автомобиль, хозяин которого, якобы, спонсировал ВСУ.

По данным «Судов Югры», 63-летнюю жительницу Нягани признали виновной в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, и назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Все началось с того, что в декабре 2024 года ранее ставшая жертвой мошенников пенсионерка поверила ложной информации от звонившего о спонсировании владельцем автомобиля ВСУ. По наводке афериста женщина подожгла машину. На преступление она пошла еще и потому, что звонивший обещал ей вернуть украденные злоумышленниками 1,7 млн рублей. Автомобиль югорчанина сгорел дотла. Пенсионерка причинила ущерб мужчине на 1 720 000 рублей. В итоге, женщина не только не вернула свои деньги, а еще стала уголовницей, которая обязана возместить хозяину автомобиля весь нанесенный ущерб.