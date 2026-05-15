«Пассажиры везли ящиками»: в аэропорту Сургута уничтожили полтонны клубники и абрикосов

В аэропорту Сургута инспекторы Россельхознадзора уничтожили 536 кг фруктов и орехов, которые пассажиры пытались ввезти из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В багаже и ручной клади были обнаружены целые партии клубники, абрикосов, лимонов, риса и орехов. Вся эта продукция была задержана и уничтожена по заявлениям владельцев путём сжигания в специальной печи аэропорта.

По правилам Россельхознадзора, общий вес фруктов, овощей и другой растительной продукции, ввозимой пассажирами из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, не должен превышать 5 кг на человека.