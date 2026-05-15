На дачах под Нижневартовском в страшном пожаре сгорел мужчина

Трагедия произошла сегодня под утро, 15 мая, в СОПК «Заречный» Нижневартовского района. При пожаре, который уничтожил пять объектов, погиб мужчина.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщении о возгорании дачи поступило в 04:36. На момент прибытия первых расчетов, пламенем были объяты одноэтажный дачный дом мансардного типа, а также баня, гараж, хозпостройка и автомобиль Chevrolet Lacetti. Кровля дома уже обрушилась. Была реальная угроза распространения пожара на соседнее строение. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина. Дотла сгорели дачный дом и баня и Chevrolet Lacetti. Гараж и хозяйственная постройка получили значительные повреждения по всей площади – 30 квадратных метров. Ликвидировать горение удалось лишь в 07:15.

К тушению от МЧС России привлекались 3 единицы спецтехники 9 человек личного состава.