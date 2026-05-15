ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиОбщество15 мая 2026 8:28

Поисковики из Нижневартовска на местах Сталинградской битвы подняли останки 26 бойцов

Нина БАРИНОВА
Фото: Департамент молодежной политики Югры, поисковый отряд «Самотлор» г. Нижневартовск

Два сводных отряда в составе 79 человек из Нижневартовска вернулись из экспедиции по местам Сталинградской битвы. Ребята вели раскопки в Городищенском районе Волгоградской области у сел Самофаловка, Бородино, Варламов, а также в районе балок Леманная и Глубокая и высоты 154,2.

Вартовчане подняли из земли останки 26 бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. У одного была обнаружена красноармейская книжка. Она передана на экспертизу, чтобы установить личность фронтовика.

После завершения полевых работ поисковики присоединились к закрытию регионального этапа акции «Вахта Памяти – 2026».