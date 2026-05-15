На СВО погиб подполковник, командир батальона «Югра» Олег Рудометов

Печальными вестями поделился депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Аксенов. В зоне проведения специальной военной операции 12 мая при выполнении боевого задания погиб командир батальона «Югра», подполковник Олег Владимирович Рудомётов с позывным «Вещий».

- Добрейший человек, душа любой компании. Кажется, у него были друзья буквально во всех уголках страны. Со всеми умел найти общий язык и ко всем был внимателен и чуток. Любящий сын, муж, отец - достойный пример для двоих сыновей. Надежный друг, достойный командир, отважный воин. Олег погиб 12 мая при выполнении боевого задания, спасая боевых товарищей, – рассказал Дмитрий Аксенов в соцсетях.

Подполковник окончил Новосибирский военный институт. Был участником боевых действий на Северном Кавказе. На СВО был мобилизован в октябре 2022-го из города Северска Томской области. Сперва руководил разведкой, а позже он принял командование мотострелковым батальоном «Югра». За боевые заслуги отмечен медалями Суворова, Жукова, «За укрепление боевого содружества», «Участнику СВО».