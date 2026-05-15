В Советском простятся с погибшим на СВО Ришатом Хасяновым

Житель города Советского Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ришат Юсупович Хасянов погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Прощание с ним состоится в воскресенье, 17 мая, в Советском.

- С глубокой скорбью сообщаем, что при исполнении воинского долга 03.05.2026 погиб житель г. Советский Хасянов Ришат Юсупович 28.08.1973 г.р., – говорится в сообщении близких в тг-канале ЧП Югорск.

Проститься с Ришатом можно 17 мая с 13:30 до 14:30 часов в Храме Вознесения Господня. Захоронение с воинскими почестями состоится на кладбище г.п. Советский.