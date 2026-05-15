В ХМАО суд аннулировал 17 сертификатов мигрантов на знание русского языка

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признал недействительными сертификаты на знание русского языка и основ государственности России, незаконно выданные иностранным гражданам.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с 2022 по 2024 годы несколько югорчан организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранцев. Они через образовательные учреждения оказывали им услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Ход тестирования и результаты подделывались, а затем передавались в учебное заведение для последующей выдачи сертификатов. При этом иностранцы языка почти не знали.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными 17 сертификатов. Требования прокурора суд удовлетворил.

В отношении югорчан, которые организовали незаконное пребывание мигрантов в России, возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «Организация незаконной миграции» и «Создание преступного сообщества и участие в нем».