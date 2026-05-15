Директор фирмы из Сургута скрыла от налоговой 4 млн рублей

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Директора коммерческой организации из Сургута обвиняют в налоговом преступлении. Организация имела долги по налогам, но деньги директор направила на другие нужды.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, руководитель коммерческой фирмы стала фигуранткой уголовного дела по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере». С мая по сентябрь 2024 года женщина вместо того, чтобы частично погасить имеющуюся задолженность по налогам и сборам, сокрыла более 4 млн рублей.

Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.