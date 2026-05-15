Рая Мамедова из Сургута через суд вернула российское гражданство

Жительницу Сургута Раю Мамедову суд лишил российского гражданства после скандала и приговора за разжигание ненависти. Женщине пришлось бороться за восстановление своих прав и в феврале 2026 года решение о прекращении гражданства было отменено в Ханты-Мансийском районном суде. Информация об этом опубликована в судебной базе данных.

«Административное исковое требование Мамедовой Раи Сабировны о признании незаконным решения о прекращении гражданства Российской Федерации удовлетворить», – говорится в решении.

Напомним, скандал с участием Раи Мамедовой произошел летом 2022 года в Сургуте. Ее сосед поделился в домовом чате видео, на котором дети женщины ломали лифт. Он попросил родителей разобраться в этом инциденте. Рая, вместо того, чтобы задать трепку отпрыскам, устроила скандал в чате, она оскорбляла его по национальному признаку и угрожала.

Итогом потока грязных слов Раи стал условный срок на три года за возбуждение ненависти. После приговора Ханты-Мансийский районный суд лишил женщину российского гражданства. Позже Рая Мамедова подала апелляцию.

Было установлено, что российское гражданство сургутянка получила ещё в детстве. Она не приносила присягу, нарушение которой стало причиной лишения её гражданства, поэтому суд удовлетворил её иск.