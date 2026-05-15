В Сургутском районе готовятся к ремонтной кампании коммунальных объектов

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры власти вместе с ресурсоснабжающими организациями определили коммунальные объекты для летнего ремонта. Планируется выполнить капитальный ремонт сразу на 13 объектах. К работам приступят сразу по окончании отопительного сезона. Об этом в соцсетях рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

- На данный момент на ремонтную кампанию предусмотрено 195,8 млн рублей. Из них 122,1 млн рублей – средства местного бюджета, еще порядка 73,7 млн рублей – из региональной казны, - привел цифры Андрей Трубецкой.

Масштабные работы ожидаются в Лянторе: приведут в порядок канализационную насосную станцию в 5 мкр. В Сайгатиной обновят резервуары для чистой воды, в том числе частично заменят трубопровод.

- В Ульт-Ягуне и Тром-Агане отремонтируют оборудование в котельных. Также в пяти поселениях обновят участки сетей тепловодоснабжения и водоотведения, работы пройдут в Федоровском, Нижнесортымском, Ульт-Ягуне, Угуте и Русскинской. Кроме того, предстоит заменить около 1,8 км инженерных сетей, – уточнил глава.

В администрации Сургутского района добавили, что в ремонтную кампанию 2025 года были заменены 5,7 км сетей в шести поселениях, а также ремонт центральных тепловых пунктов, котлов, артезианских скважин в Белом Яре, Нижнесортымском, Федоровском и Верхне-Мысовой.