Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 8:46

Суд Радужного взыскал с учителя 1 млн рублей за досрочное увольнение

За досрочное увольнение суд Радужного взыскал с учителя 1 млн рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: Наталья Калганова

Фото: Наталья Калганова

В 2023 году учитель из Радужного получила в рамках поддержки педагогов 1 млн рублей. Согласно правилам, деньги можно направить на любые цели, но отработать в данном месте следует не менее 5 лет. Женщина не выдержала и половину срока и уволилась из школы.

Департамент образования и науки ХМАО-Югры обратился в суд с иском к учителю школы из Радужного о взыскании единовременной компенсационной выплаты, так как она уволилась досрочно, а деньги не вернула. Ведомство требовало, чтобы учитель еще и проценты заплатила за время пользования деньгами. Женщина на судебное заседание не явилась.

По данным «Судов Югры», суд удовлетворил иск частично. Он взыскал с учителя 1 млн рублей и 25 000 рублей госпошлины, но требование о взыскании процентов за пользование чужими деньгами отклонил.