Суд Радужного взыскал с учителя 1 млн рублей за досрочное увольнение

В 2023 году учитель из Радужного получила в рамках поддержки педагогов 1 млн рублей. Согласно правилам, деньги можно направить на любые цели, но отработать в данном месте следует не менее 5 лет. Женщина не выдержала и половину срока и уволилась из школы.

Департамент образования и науки ХМАО-Югры обратился в суд с иском к учителю школы из Радужного о взыскании единовременной компенсационной выплаты, так как она уволилась досрочно, а деньги не вернула. Ведомство требовало, чтобы учитель еще и проценты заплатила за время пользования деньгами. Женщина на судебное заседание не явилась.

По данным «Судов Югры», суд удовлетворил иск частично. Он взыскал с учителя 1 млн рублей и 25 000 рублей госпошлины, но требование о взыскании процентов за пользование чужими деньгами отклонил.