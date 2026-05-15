Легендарный ретропоезд «Эшелон Победы» остановится 18 мая в Сургуте на 7 часов

Фото: Свердловская железная дорога

В понедельник, 18 мая, на железнодорожную станцию Сургута в полдень прибудет легендарный ретропоезд «Эшелон Победы». Он простоит здесь 7 часов. Во главе ретропоезда – раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Их пронзительные гудки будут объявлять о прибытии эшелона на станции.

Сургутяне могут увидеть настоящие вагоны периода Великой Отечественной войны. Внутри каждого вагона музей. Здесь и аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня, кухня. На открытых платформах установлена военная техника. В вагоне Победы можно увидеть исторические фотографии, запечатлевшие искренние эмоции людей, прошедших через тяжелейшие испытания войны.

Кстати, в 2025 году «Эшелон Победы» посетили более 160 тысяч человек, но абсолютный рекорд посещаемости был установлен именно в Сургуте. 17 мая осмотреть экспозиции музея на колесах пришли более 48 тысяч сургутян и гостей города.

Добавим, что свой путь ретропоезд начал 1 мая в Перми, а 22 мая конечной точкой маршрута станет северный город Губкинский (станция Пурпе). За это время он совершит остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО.