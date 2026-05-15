В городе Советском ХМАО построят новую школу на 1 200 мест

На улице Ленина в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры построят новую школу общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Здание на 1200 мест возведут с универсальной безбарьерной средой. После открытия школы, занятия у ребят будут проходить в одну смену.

Внутри здания разместят просторные учебные классы с современным оборудованием, зоны для занятий игровыми видами спорта и атлетикой, библиотечный центр с медиа зоной. Территория вокруг школу будет благоустроена для комфортного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

По данным Стройкомлекса Югры, в настоящее время ведется разработка проектной документации. Уже летом 2026 года подрядчик начнёт строительно-монтажные работы. Срок сдачи объекта пока не известен.

На сегодня в Югре возводят пять школ: в Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Нефтеюганске и в Приобье Октябрьского района.