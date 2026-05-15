В Сургуте на линию вышли 25 новых низкопольных автобусов большого класса

Партия из 25 низкопольных автобусов большой вместимости «НЕФАЗ» вышла на городские маршруты №45, №47 и №18. Они оформлены в фирменном брендинге «Чёрный лис».

Каждый автобус вмешает 98 пассажиров, 31 место – сидячее. Транспорт комфортабельный. Были учтены жалобы пассажиров на холод в салонах минувшей зимой. Поэтому в новых автобусах установлены двойные стеклопакеты, климат-контроль и усилена система отопления.

Весь новый транспорт работает на метане, что дает ощутимую экономию бюджету при эксплуатации.

На закупку автобусов было направлено более 400 миллионов рублей, из которых 350 миллионов выделил окружной бюджет. Оставшиеся средства добавил Сургут. На сегодня муниципальный перевозчик «СПОПАТ» обновил подвижной состав уже более чем на 70%.