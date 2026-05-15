За неделю 60 жителей Югры перевели мошенникам более 23 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

За прошедшую неделю от действий телефонных мошенников пострадало более 60 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они перевели аферистам в общей сложности более 23 миллионов рублей. Такие данные приводит прокуратура ХМАО-Югры.

Злоумышленники используют хорошо знакомые рабочие схемы и находят простаков, которым сложно положить трубку и посоветоваться с близкими людьми или обратиться в полицию. Так, пенсионерка из Сургута лично перевела на указанные мошенниками счета более 3 млн рублей, а потом, оставшись без денег, внезапно прозрела и обратилась в полицию.

Прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

- Будьте бдительны! Никогда не верьте тем, кто Вам звонит и убеждает закрыть или оформить кредит, поместить деньги на безопасный счет, передать деньги родственнику для решения проблем через неизвестных лиц. Так действуют только мошенники, – в который раз обращаются к югорчанам в надзорном ведомстве.