Жители Югры задолжали по взносам на капремонт 1,5 млрд рублей

На начало мая 2026 года просроченная задолженность по взносам на капитальный ремонт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляет 1,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит Югорский фонд капремонта.

За этот же период югорчане на проведение капитального ремонта собрали более 1,8 миллиардов рублей. Уровень собираемости взносов за весь период действия программы в регионе достиг 96,18%.

- Это отличный показатель, который говорит о том, что люди понимают: от своевременности взносов зависит комфорт и безопасность их домов, – отмечают в Югорском фонде капремонта.

Лидерами по собираемости взносов за капитальный ремонт стали жители пяти городов: Когалым – 97,80%; Лангепас – 97,61%; Покачи – 97,47%; Нефтеюганск – 97,21%

и Югорск – 97,10%.