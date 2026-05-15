В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО Владиславом Печерицей

Еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры погиб в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи пал Владислав Олегович Печерица из Ханты-Мансийска. Прощание с ним состоится 20 мая.

- С глубокой печалью сообщаю, что при выполнение боевого задания в зоне СВО погиб наш любимый сын, внук, брат, папа Печерица Владислав Олегович. Всех кто был знаком с Владиславом могут проводить его в последний путь, – сообщают близкие бойца в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Церемония прощания с Владиславом начнется 20 мая в 10:30 в ритуальном зале ОКБ. Отпевание в 12:00 на Восточном кладбище. Захоронят его с воинскими почестями.