В Нижневартовске в 2 ДТП пострадали 4 человека

Сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошло 14 мая в Нижневартовске.

По данным городской Госавтоинспекции, в 13:55 53-летняя женщина за рулем кроссовера BELGEE X50 ехала по гостевой парковке ТЦ «Югра-Молл». В районе дома 15П по улице Ленина, она, при выезде на дорогу, не уступила дорогу пожилому пешеходу, и сбила его.

В результате ДТП травмы получил 71-летний мужчина.

В 15:00 в районе дома 10П по улице Интернациональная 69-летний водитель за рулем Chevrolet Niva перед началом движения не пропустил KIA Cerato. Произошло столкновение. Травмы получили водитель и 65-летняя пассажирка Chevrolet Niva, а также 27-летний водитель KIA Cerato.