НовостиОбщество15 мая 2026 4:25

Житель Югорска потратил 1,1 млн рублей на адвоката, чтобы не сесть в тюрьму за наркотики

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

В Югорский районный суд с иском обратился мужчина, который потребовал возмещения имущественного вреда в порядке реабилитации. Еще в июле 2019 года он был полностью оправдан по обвинению в серии из 12 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд признал его право на реабилитацию, включая возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием за счет государства.

По данным «Судов Югры», уголовное дело на югорчанина завели еще в ноябре 2016 года. За три года он потратил на адвоката 1,1 млн рублей, чтобы не сесть на долгие годы за решетку. При этом документально подтвердить факт оплаты услуг адвоката он смог только на 900 000 рублей.

В итоге, суд взыскал в пользу реабилитированного 720 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг адвоката и проиндексировал сумму еще на 63 983,98 рубля. Этих денег югорчанину показалось мало и он подал апелляцию, но проиграл ее.