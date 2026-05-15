В ХМАО резко выросла активность клещей, 40 из которых оказались заразными

С начала сезона активности клещей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уже зарегистрировано 468 обращений в поликлиники и больницы по поводу укусов кровососов. Исследовано 87 экземпляров: в 36 клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, еще четыре заражены моноцитарным риккетсиями эрлихии.

Окружной Роспотребнадзор отметил, что первые случаи присасывания кровососов были зарегистрированы рано – 25 марта. Для сравнения с 2025 годом - первое обращение 4 апреля. В 2026 году от клещевого вирусного энцефалита привились свыше 100 тысяч югорчан.

Чаще всего эти паразиты нападают на людей в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Урае, Нягани, в Кондинском и Ханты-Мансийском районах. Пока что не поступали обращения по поводу присасывания клещей из Радужного, Покачей и Белоярского района.

ХМАО вошел в перечень территорий России, где особенно высока вероятность встретить клещей, зараженных вирусным энцефалитом, который поражает нервную систему человека и может привести к тяжелым последствиям.

Зоной риска по клещевому энцефалиту признана почти вся территория округа. Опасными считаются 19 из 22 муниципалитетов округа: Нефтеюганский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Кондинский, Нижневартовский и Советский районы, а также Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Когалым, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях и Югорск.

Есть два два способа борьбы с кровососами. Первое – это вакцинация. Конечно, она не спасет от нападения клеща, но защитит от опасных заболеваний, переносчиками которых он является. Второй способ – это акарицидные обработки. На 14 мая обработки начались на территории Нефтеюганского, Ханты-Мансийского районов, в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и в Нягани. Уже охвачено 349 га территорий.

Напоминаем! Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления. Календарных ограничений у такой прививки нет, но если планируется поездка на природу, дачу или село, то вакцинацию целесообразно сделать не позднее 2 недель до выезда.