Небольшой дождь, гроза и до +26 градусов: погода в Югре 15 мая 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В пятницу, 15 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +21...+26 градусов, местами по востоку до +11 градусов.

В Ханты-Мансийске утром пасмурно, +12 градусов и юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. Ближе к обеду переменная облачность, ветер сменится на западный 4-8 метров в секунду. Небольшой дождь. Днем +15...+20 градусов. Вечером +12 градусов.

В Сургуте до обеда облачно и небольшие дожди, к вечеру переменная облачность, дождь усилится. Южный ветер сменится на юго-западный и западный 4-9 метров в секунду, к ночи стихнет. Сейчас +10 градусов. Днем +13...+17 градусов. Вечером +12 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и весь день дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров. Сейчас +7 градусов. Днем +10...+12 градусов. Вечером +10 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, после обеда переменная облачность и весь день накрапывает дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 5-9 метров в секунду. Утром +11 градусов. Днем +14...+19 градусов. Вечером +12 градусов.

В Когалыме пасмурно, к вечеру переменная облачность и весь день дождик. Ветер южный, юго-западный, западный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +8 градусов. Днем +10...+12 градусов. Вечером +8 градусов.

В Нягани переменная облачность, после обеда кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, к ночи штиль. Сейчас +14 градусов, днем +19...+21 градус, вечером +13 градусов.

В Мегионе пасмурно и весь день дождь. Ветер южный, юго-западный, к ночи западный 2-10 метров в секунду. Утром +9 градусов. Днем +12...+13 градусов. Вечером +11 градусов.

В Радужном облачная погода и весь день дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 3-10 метров в секунду. Утром +5 градусов. Днем +8...+10 градусов. Вечером +8 градусов.

В Лангепасе пасмурно, вечером переменная облачность, весь день дождь, к ночи гроза. Ветер южный, юго-западный, к ночи западный 2-9 метров в секунду. Утром +9 градусов. Днем +13...+15 градусов. Вечером +11 градусов.

В Лянторе до обеда пасмурно, затем переменная облачность, весь день дождь. Ветер южный, юго-западный, западный, к ночи северо-западный 3-8 метров в секунду. Утром +10 градусов. Днем +13...+18 градусов. Вечером +12 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +24...+25 градусов. Вечером +17 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 2-8 метров в секунду. Сейчас +12 градусов. Днем +16...+18 градусов, вечером +7 градусов.

В Пыть-Яхе до обеда пасмурно, небольшой дождь, после обеда, к ночи дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 2-9 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +14...+18 градусов. Вечером +12 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков, к ночи ясно. Ветер западный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +19...+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Покачах до обеда пасмурно, после обеда переменная облачность и весь день дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 1-9 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем +11...+14 градусов, вечером +10 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-8 метров в секунду. Сейчас +15 градусов. Днем +19...+23 градуса. Вечером +15 градусов.