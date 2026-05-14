Трое 18-летних парней из Сургута и Урая передали скупали у подростков данные карт для мошенников

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи Сургута возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента за неправомерный оборот средств платежей.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в октябре 2025 года студент купил у сургутянина доступ к банковской карте, открытой на подростка. В тот же день он передал карту за деньги неизвестному. После мошенники активно использовали счет для своих денежный махинаций.

В Урае аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении двух 18-летних парней. В 2025 году юноши скупали у подростков банковские карты с доступом к онлайн-банкингу, которые передавали мошенникам за деньги. С этих банковских карт также проводились незаконные операции с деньгами.

Молодым людям грозит штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей.