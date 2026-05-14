В Сургуте за разбой и вымогательство заключили под стражу медсестру и 5 студентов

Фото: Суды Югры

В Сургуте шестеро обвиняемых по решению Сургутского городского суда заключены под стражу за разбой и вымогательство. Среди обвиняемых оказались медсестра окружного кардиологического диспансера, трое студентов Сургутского финансово-экономического колледжа и двое молодых жителей Сургута. Статьи, предъявляемые следствием молодым людям тяжелые: «Вымогательство, совершенное организованной группой» и «Разбой, совершенный организованной группой, с незаконным проникновением в жилище».

По данным «Судов Югры», все началось с того, что медсестра обратилась к парню своей дочери с просьбой «поговорить по-мужски» с бывшим супругом, с которым она проживала в одной квартире. Женщина убедила парня, что бывший ее избивает, оскорбляет, постоянно пьет алкоголь и наркотики. Молодой человек подговорил еще четверых ребят на разборки и они впятером в балаклавах зашли в комнату мужчины, где сильно избили его так, что ему потребовалась медицинская помощь. Кроме того, банда пытала несчастного: один выстрелил ему из вневмата в руку, а другую руку ему прижгли раскаленным утюгом.

Молодые люди требовали от мужчины собрать вещи и покинуть квартиру, а перед этим переписать принадлежащую ему долю в праве собственности на жилье на бывшую супругу. Уходя, банда украла у измученного мужчины наручные часы, охотничий и кухонные ножи.

Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на участников уголовного дела, уничтожить доказательства либо скрыться, поэтому постановил избрать в отношении всех обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемые не согласились с принятым решением и их адвокаты подали апелляции.