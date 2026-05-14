Житель Радужного заплатит почти 500 тысяч рублей штрафа за взятку терапевту

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Житель Радужного решил сфилонить и не являлся на работу. Чтобы оправдать свое отсутствие на рабочем месте, ему был нужен больничный лист. Мужчина не придумал ничего лучше, чем дать взятку терапевту и получить заветный документ. Однако такое решение вышло ему боком. Теперь хитрому югорчанину придется выложить 468 тысяч рублей в виде штрафа по уголовному делу о даче взятке должностному лицу через посредника.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в декабре 2024 года мужчина обратился к знакомому врачу-терапевту, чтобы получить фиктивный листок временной нетрудоспособности. За предоставление документа без медобследования югорчанин перевел на банковский счет посредника более 15 тысяч рублей взятки. Фиктивный больничный он передал работодателю.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 468 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя и посредника продолжается.