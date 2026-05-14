Почётный член Общественной палаты Югры Ирина Максимова скончалась на 67-м году жизни

Общественная палата Югры сообщает, что на 67-м году жизни 13 мая скончалась выдающийся общественный деятель, почётный член и председатель Общественной палаты Югры 5-го и 6-го составов Ирина Ивановна Максимова.

- Ирина Ивановна была человеком редкой душевной щедрости и внутренней силы. В её сердце всегда находилось место для чужой боли, для просьбы о помощи, для поддержки тех, кто в ней нуждался. Она жила своей работой, вкладывая в каждое дело частичку души, искренность и неподдельную заботу о людях. Её голос всегда звучал уверенно и справедливо, а решения были взвешенными и честными, – отмечают в Общественной палате.

Ирина Ивановна вставала на защиту прав граждан, особенно молодёжи и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Была руководителем проекта «Шаг навстречу», который занимался социальной адаптацией и ресоциализацией лиц, освобождающихся из мест принудительного содержания.

Много лет активистка прожила в Сургуте. Большую часть своего трудового пути посвятила общественной работе.