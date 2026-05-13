В Сургутском и Нижневартовском районе 15 мая стартует речная навигация

Первые речные рейсы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предприятие «Северечфлот» открыло еще 8 мая, сразу, как прошел ледоход в Ханты-Мансийске.

Сегодня речная навигация ходит по следующим маршрутам: Междуреченский - Луговой; Междуреченский - Кондинское; Ханты-Мансийск - Выкатной, Ханты-Мансийск – Кондинское и Ханты-Мансийск - Горноправдинск - Цингалы.

С 15 мая навигацию откроется в Нижневартовском и Сургутском районах, а с 19 мая она стартует в Белоярском, Берёзовском и Октябрьском районах.