Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 12:39

В Сургутском и Нижневартовском районе 15 мая стартует речная навигация

Речная навигация стартует 15 мая в Сургутском и Нижневартовском районе
Нина БАРИНОВА
Фото: Северречфлот

Фото: Северречфлот

Первые речные рейсы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предприятие «Северечфлот» открыло еще 8 мая, сразу, как прошел ледоход в Ханты-Мансийске.

Сегодня речная навигация ходит по следующим маршрутам: Междуреченский - Луговой; Междуреченский - Кондинское; Ханты-Мансийск - Выкатной, Ханты-Мансийск – Кондинское и Ханты-Мансийск - Горноправдинск - Цингалы.

С 15 мая навигацию откроется в Нижневартовском и Сургутском районах, а с 19 мая она стартует в Белоярском, Берёзовском и Октябрьском районах.