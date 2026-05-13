Жителей Югорска 15 мая приглашают сдать тест на ВИЧ

Жители Югорска могут бесплатно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое проведут специалисты Югорской городской больницы.

Оно пройдет 15 мая с 15:00

в ТРЦ «Лайнер».

- Пройти обследование на ВИЧ может каждый совершеннолетний житель города. Оно проводится бесплатно, анонимно и с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Результаты тестирования будут готовы в течение получаса, – рассказали в Югорской городской больнице.

По информации Главного специалиста по ВИЧ-инфекции в Югре на 1 декабря 2025 года, за первые девять месяцев на ВИЧ-инфекцию протестировали 547 369 югорчан, что составляет 28,7% населения региона.

В Югре выявляют меньше новых случаев, чем в среднем по России (примерно в 1,2 раза), и значительно меньше, чем по Уральскому федеральному округу (почти в 1,9 раза).