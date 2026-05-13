Мечеть в Нягани будет сдана уже в августе

Строительство мечети в Нягани завершается. Уже в августе 2026 года религиозный объект будет сдан. Здание мечети возводят на пожертвования людей. Они собрали 50 миллионов рублей.

Сегодня в здании завершена внутренняя отделка, специалистам компании «Нягань МонтажСтрой» осталось установить элементы интерьера, а также благоустроить территорию, организовать стоянку, установить ограждение и освещение.

Напомним, в январе 2026 года в Нягани сгорела старая деревянная мечеть «Эль-Байрам». Тогда эксперты вынесли решение, что восстанавливать ее нет смысла. Об этом сообщал глава Нягани. Было принято решение возводить новый объект, средства на который до сих пор вносят добровольцы.