Бурильщика скважин из Сургута осудят за хранение наркотиков

На железнодорожной станции Сургута полицейские задержали 27-летнего бурильщика скважин, в кармане которого оказались наркотики. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

По данным Сургутской транспортной прокуратуры, в феврале 2026 года бурильщик через Интернет купил через тайник на территории лыжной базы города Сургута эфедрон, массой более 1 грамма и сунул в карман. Но на жд-вокзале его задержали полицейские, отняли наркотик и завели уголовное дело, которое уже направлено в Сургутский городской суд.