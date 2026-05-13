Авиабилеты на первый рейс AZUR air из Сургута в Анталью полностью раскупили

Авиакомпания AZUR air запустила прямые авиарейсы из Сургута (ХМАО) в Анталью (Турция). Первый рейс летнего сезона-2026 был раскуплен полностью и Boeing 757 на 238 пассажиров отправился на курорт со 100% загрузкой.

Вылеты лоукостер намерен выполнять два раза в неделю на протяжении всего лета.

«Транспортный цех/Югра» напоминает, что данное направление действует в летнем расписании авиакомпании с 2015 года и всегда пользуется спросом - средняя загрузка в прошлые периоды держалась на уровне 96%.

Сегодня улететь в Турцию можно только из Сургута. Другие города Югры не имеют такой возможности. Из Ханты-Мансийска можно прямым авиарейсом отправиться в Абхазию.