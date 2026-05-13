В Югре снизилась заболеваемость ОРВИ

В связи с заболеваемостью ОРВИ на 19 неделе переведены на дистант пять классов четырех школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зарегистрирован 71 случай ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 15,1%. Ранее заболеваемость держалась несколько недель на одном уровне.

В связи с заболеваемостью ОРВИ на 19 неделе переведены на дистант пять классов четырех школ в Октябрьском, Советском районах, в Нягань и в Югорске. На карантин отправлены четыре группы в четырех детских садах в Советском, Октябрьском районах и в Нягани.

В окружном Роспотребнадзоре отметили, что противоэпидемические меры по сдерживанию заболеваемости населения Югры вводятся дифференцировано в зависимости от особенностей проявления заболеваемости в конкретном муниципальном образовании.