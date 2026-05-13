Жительница Нефтеюганска оформила трудовые договоры с тремя мигрантами и каждый месяц получала от каждого по 6 тысяч рублей

В Нефтеюганске суд дал условный срок в 1,5 года 43-летней местной жительнице, которая устроила незаконный бизнес. Она заключила трудовые договоры с тремя иностранцами и ежемесячно брала с каждого по 6 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, с октября 2022 года по сентябрь 2025 года женщина заключила фиктивные трудовые договоры с тремя иностранцами. Эти документы позволили легализовать мигрантам их местонахождение в России.

В отношении югорчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Она осуждена.