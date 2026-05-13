Суд Пыть-Яха отказал мигранту из Таджикистана в виде на жительство даже при наличии жены и двух детей и РФ

Гражданин из Таджикистана подал иск в суд в отношении УМВД России по ХМАО – Югре и полиции Пыть-Яха. Мужчина сошелся с жительницей Пыть-Яха и родил с ней двоих детей – все они граждане России. В этой связи мигрант просил установить факт совместного проживания с ребенком, а также признать за ним право на получение вида на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание.

Таджик считал, что совместное воспитание двух детей с гражданкой России дает ему право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Представитель полиции от метил, что истец в миграционную службу за получением вида на жительство не обращался. При этом, с 5 ноября 2025 года на территории России действует Указ Президента РФ, устанавливающий дополнительные требования: заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ на срок не менее одного года, увольнение со службы по уважительной причине либо наличие документа о признании негодным к военной службе.

Так как мигрант не собирался подписывать контракт и идти на СВО, суд отказал ему в иске.