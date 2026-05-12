Скрин с видео Сергея Маненкова

Несмотря на резкое похолодание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которое пришло со снегопадами и ураганным ветром, жители уже балуются свежими огурчиками из своих теплиц.

Первым из первых, конечно же, оказался самый веселый блогер и глава Белоярского района Сергей Маненков. Он поделился в своих соцсетях очередным позитивным видео, где задорно станцевал в теплице, а затем сорвал с огуречной плети зеленый пупырчатый огурчик и схрумкал на зависть всем подписчикам.

Видео Сергея Маненкова Жители Югры уже хрумкают свежими огурцами из своих теплиц

- Решил сделать салатик, для этого пришел в тепличку набрать огурчиков. Ну-ка один снимем огурчик, попробуем.... Ммммм, ну просто дико вкусно, – оценил овощ Сергей Маненков и традиционно пожелал всем здоровья.

«Сергей Петрович, глядя на это видео, сердце радуется! За окном арктическая майская метель, а у вас в теплице - настоящий оазис жизни и лета. Вот он, символ настоящего северного характера: когда природа испытывает нас на прочность, мы выращиваем красоту и урожай своими руками. Танец с огурчиками — это чистая радость труда», «Какие красавцы-огурчики! Видно, что с любовью выращены. Приятного аппетита, Сергей Петрович», «Сергей Петрович, майские, собственноручно выращенные огурцы - это восхитительно», – наперебой пишут поклонники блогера-главы.

Добавим, что Белоярский район, как и Берёзовский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, входит в состав Арктической зоны Российской Федерации. Выращивать там огурцы и уже есть их в начале мая – это удивительно. Даже сегодня, 12 мая, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем едва поднялась до +3 градусов.