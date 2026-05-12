Авиакомпания «Победа» может возобновить рейсы из Москвы в Нижневартовск в июне

Авиакомпания «Победа» может вернуться на маршрут Нижневартовск - Москва во второй половине июня. Рейсы перевозчик планирует возобновить 19 июня, но дата еще не окончательная. Об этом сообщает «Транспортный цех/Югра».

Однако не исключено, что лоукостер вообще откажется от полетов на данном направлении. Предпосылками к этому может служить тот факт, что с сайта аэропорта «Внуково» рейс исчез. Отметим, что «Победа» продает билеты на свои самолеты по очень демократичным ценам и отмена рейсов данного перевозчика сильно ударит по карманам югорчан.

Ранее, авиакомпания без объяснений прекратила полеты по данному направлению всего через неделю после старта, полностью закрыв продажи билетов.