Подросток из Нефтеюганска по глупости назвала данные своей карты мошеннику

Оперативники Нефтеюганска вычислили 16-летнюю местную жительницу, которая предоставила мошеннику данные своей карты и даже забирала себе проценты от поступления на счет. Теперь девушка стала уголовницей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в декабре 2025 года подростку в мессенджере написал неизвестный. Он предложил ей дополнительный заработок. Девушке он рассказал, что хочет купить товары на маркетплейсе и видеоигры, но на его банковской карте закончился лимит по переводам. Он даже предложил югорчанке получать деньги на ее банковский счет и потом переводить их на другие счета, при этом от суммы перевода оставлять ей 5 %. Девушка предоставила злоумышленнику реквизиты банковской карты. На ее счет поступили более 95 тысяч рублей, из которых обещанную комиссию она оставила себе.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».