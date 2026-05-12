Югра вошла в топ-3 регионов России по доступности электроэнергии

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занял третью строчку рейтинга по доступности электроэнергии. На первом месте оказалась Иркутская область, на втором Ямало-Ненецкий автономный округ. Всероссийский рейтинг составили эксперты РИА «Новости».

Так, согласно данным, средний тариф за электроэнергию в марте в России составил 5,95 рублей за киловатт час. Иркутская область отпускает электричество населения по 1,8 рублей за кВт/час.

В десятку регионов России по доступности электроэнергии после ХМАО вошли по порядку Мурманская область, Камчатский, Красноярский края, Хакасия, Сахалинская и Магаданская области. Замыкает ТОП-10 Москва.

Аналитики рассчитывают реальный объем энергии, который житель региона может позволить себе на среднемесячную зарплату. Югорчанин может купить 47 487 кВт/часов.