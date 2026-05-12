Житель Нягани Артём Наврузов погиб на СВО

Фото: тг-канал Наша Нягань

Снова похоронка прилетела в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Нягани Артём Павлович Наврузов. Он был водителем минометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона с позывным «Нефтяник».

- 25 апреля 2026 года в ходе боевых действий при выполнении специальных задач в зоне СВО погиб горячо любимый муж, отец, брат, племянник, дядя, боевой товарищ Наврузов Артём Павлович, – сообщают родные погибшего в тг-канале «Наша Нягань».

Дата прощания с Артёмом пока не известна, о ней сообщат позже.