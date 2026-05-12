Легкоатлетическую эстафету в Югорске перенесли на 17 мая

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне, состоится 17 мая. Об этом заявили в администрации Югорска. Ранее мероприятие должно было состояться в праздничные выходные, но его проведению помешала погода.

Участников эстафеты ждут в 10 утра у Центрального сквера «Северное сияние».

Принять участие в мероприятии могут школьники, студенты, а также сборные предприятий и организаций. В состав команды входит 10 человек.

Напомним, в праздничные майские выходные на Югру обрушился снежная буря с ураганным ветром. Его порывы достигали 30 метров в секунду. По словам синоптиком, подобной погоды в мае в регионе не было уже 90 лет.