НовостиПроисшествия11 мая 2026 8:54

В Пыть-Яхе штормовой ветер сорвал крышу с жилого дома

Крышу с жилого дома в Пыть-Яхе сорвал штормовой ветер
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Сильный штормовой ветер сорвал крышу с многоквартирного дома в 6-м микрорайоне города Пыть-Яха. Инцидент произошел 10 мая.

Прокуратура города организовала проверку по факту срыва кровли многоквартирного дома. На место происшествия выехал прокурор города Роман Титов. По данному факту был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жильцам предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание.

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Добавим, что 11 мая в Пыть-Яхе продолжает дуть сильный ветер со скоростью 25 метров в секунду и более. Метет метель, на дорогах гололедица.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах города работает спецтехника, проводится обработка дорожного покрытия противогололедными средствами (ПСС).