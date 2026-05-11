На трассе Сургут – Когалым сняли ограничения для всех видов транспорта

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Югры сообщает, что с 11 мая сняты временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на трассе Сургут - Когалым - гр.ХМАО с 34 по 245 километр.

Кроме того, в связи с окончанием неблагоприятных погодных условий снимаются временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч следующих направлениях: на автодороге Сургут-Лянтор с 13 по 91км; Нефтеюганск-Сургут с 43 по 59 км; Северный обход города Сургут от 0 до 22 км; Сургут-Нижневартовск с 12 до 34км, а также Сургут-Нижневартовск с 34 по 100 км.

Напомним, ограничения вводились из-за мощной снежной бури, штормового ветра, метелей и плохой видимости 10 мая. На 11 мая погода немного улучшилась, но опасность погодного явления сохраняется.

МЧС Югры предупреждает:

- обходи шаткие строения и линии электропередач;

- будь внимателен на дорогах, соблюдай скоростной режим и дистанцию;

- при возникновении происшествия сообщи по номеру «112».