В Югре в День Победы первым на свет родился мальчик

Фото: тг-канал Ларисы Белоцерковцевой

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в первый час наступления Дня Победы в Центре охраны материнства и детства города родился малыш. Он появился на свет в 00:25 в городе Сургуте и это мальчик.

- Маленький сургутянин (весом 3600 граммов и ростом 53 см) стал первым и долгожданным ребенком в своей семье. Какое счастье - появиться на свет в такой великий день.Поздравляю родителей с рождением сына! Пусть он растет здоровым, сильным и достойным гражданином своей страны, - рассказала в своих соцсетях президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«Победного» младенца приняла дежурная бригада в составе, акушеров-гинекологов, анестезиологов, неонатолога и акушерок.

Сколько малышей родилось в центре за апрель 2026 года пока еще не известно, но скоро мы поделимся этой радостной вестью.