В Югре из-за непогоды полностью закрыли для движения транспорта несколько трасс

Сильный ветер, дождь с метелью, мощный снегопад, гололед и ограниченная видимость стали причиной введения ограничения на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа - югры с утра 10 мая.

По данным Управления автомобильных дорог Югры полностью перекрыто движение всех транспортных средств на следующих трассах: Югра км 11 - км 369; в Октябрьском районе на автомобильной дороге Нягань-Талинка км 0 - км 86; в Советском районе в направлении города Ханты-Мансийск. В Нягани - ограничение движения из города в направлении поселка Талинка. Ханты-Мансийск, 13 км автодороги Югра, ограничение выезда из города в сторону Нягани.

На автодорогах работает дорожная техника, осуществляется мониторинг обстановки и взаимодействие экстренных служб.

Ранее МЧС ХМАО-Югры предупреждало югорчан об очень сильном ветре порывами 25 метров в секунду и более, сильных осадках в виде дождя, мокрого снега и снега, метелях и гололеде 10 мая.

Всех водителей убедительно просят отказаться от поездок и не создавать аварийные ситуации.

МЧС Югры напоминает:

- обходи шаткие строения и линии электропередач; - будь внимателен на дорогах, соблюдай скоростной режим и дистанцию; -при возникновении происшествия сообщи по номеру «112».