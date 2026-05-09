«Дай бог, чтобы ты ездил с обезьянами»: Под Сургутом пассажирки поругались с таксистом и бросили ему в салон шашлык

Поездка из СНТ «Чернореченский» под Сургутом закончилась для таксиста порчей имущества и шашлыком в салоне автомобиля. По словам таксиста, он взял заказ в СНТ в 4 утра 6 мая. В машину села нетрезвая компания из четырех дам. Произошел конфликт по причине того, что таксист запретил употреблять алкоголь в автомобиле и попросил оплатить проезд заранее.

Услышав эти требования, нетрезвые женщины начали вести себя агрессивно. Тогда таксист вернул югорчанок туда, откуда взял. Сидящая на переднем сиденье дама, выходя из машины, пнула дверь, повредив покрытие, а в салон ему бросили кусок шашлыка. Сами сургутянки обвиняют таксиста в оскорблениях, утверждая, что он назвал их обезьянами.

Инцидент с пассажирками таксист записал на видео и выложил в соцсети в сообщество «ЧП Сургут». Слово обезьяны использовала одна из пассажирок.

– Да бог, чтобы ты ездил с обезьянами, и бесплатно, – четко говорит на видео одна из нетрезвых женщин.