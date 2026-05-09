Фото: пресс-служба губернатора Югры

В городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались с торжественных шествий. В Ханты-Мансийске представители правоохранительных органов прошли ровным строем, отдав честь героям Великой Отечественной войны. Их приветствовали югорчане, потомки поколения победителей, с портретами ветеранов в руках.

Жителей округа с Днем Победы поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Видео правительства Югры В Югре начались праздничные шествия в честь 81-й годовщины Великой Победы

- 9 мая – День памяти о подвиге нашего народа. Дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родине. Сегодня мы вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны, кто с твердостью характера приближал победу в тылу, кто стойко восстанавливал страну в послевоенные годы, – обратился он к югорчанам в соцсетях.