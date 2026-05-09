Пилотажная группа Барсы перенесла полет в Ханты-Мансийске

«Бессмертный полк в небе» жители Ханты-Мансийска увидят позже, чем планировалось. Виной всему погодные условия. Сегодня в окружной столице с утра пасмурно, ожидается сильный дождь и снег с дождем.

- Пилотажная группа Барсы в Ханты - Мансийке переносит по погодным условиям полет «Бессмертного полка» на 14:00, – говорится в сообщении летчиков.

Ранее Барсы обещали увлекательное шоу на набережной в 11 часов также 9 мая. При этом жители Нижневартовска и вовсе не увидят в этом году «Бессмертный полк в небе». Вартовчане не увидят «Бессмертный полк в небе». Воздушное шествие доступно жителям трех городов округа: Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Сургута.

Добавим, что сегодня во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводятся массовые мероприятия, посвященные в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.