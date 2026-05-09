Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 мая В Нижневартовске. Погиб 36-летний водитель легковушки.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21:50 минут в районе дома 9 переулка Больничный водитель 1989 года рождения за рулем Fordа при обгоне врезался в грузовик «МАЗ», управлял которым водитель 2005 года рождения.
В результате ДТП виновник аварии скончался до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажир 2005 года рождения доставлен в больницу с травмами.
Причину трагедии выясняют полицейские.