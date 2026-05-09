День Победы в Югре будет холодным, ветреным и дождливым

Сегодня в Югре дождь и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 9 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установилась холодная, ветреная и дождливая погода. В ночь на 10 мая и вовсе ожидается снег и заморозки, северный ветер задует порывами до 19-24 метров в секунду, но это ночью. А сегодня синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС прогнозируют осадки, местами сильные, в северо-западных и восточных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер восточной четверти 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов, местами +13...+18 градусов.

В Ханты-Мансийске весь день пасмурно. Утром дождь со снегом и +1 градус. Днем сильный дождь, 0...+2 градуса. Вечером снова дождь со снегом и около ноля градусов. Ветер до обеда восточный 3-9 метров в секунду. После обеда – северо-восточный 6-12 метров в секунду.

В Сургуте сегодня весь день пасмурно и дождь. Утром +5 градусов. Днем +7...+8 градусов. Вечером +7 градусов. Ветер восточный 6-13 метров в секунду.

В Нижневартовске пасмурно, утром и вечером слабый дождь. Сейчас +7 градусов, днем +9...+10 градусов, вечером +8 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5-11 метров в секунду.

В Нефтеюганске пасмурно и весь день дождь. временами он будет усиливаться. Утром +5 градусов, днем +7...+9 градусов, вечером +7 градусов. Ветер восточный 5-12 метров в секунду.