В аэропорту Нижневартовска сожгли 15 килограммов домашней продукции

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

За минувшую неделю сотрудники Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам досмотрели в аэропорта Нижневартовска багаж и ручную кладь, пассажиров иностранных рейсов.

Так, пассажиры из Республик Узбекистан и Азербайджан в нарушении правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже пытались провезти 14,86 кг домашней продукции. Груз они везли для личного потребления. Вся продукция была изъята и направлена на уничтожение в спецпечи аэропорта.

Всего было уничтожено 8,74 кг молочной продукции, 1,3 кг мясной продукции, а также 4,82 кг мёда. В отношении пассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях. Они заплатят штрафы.